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Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

09.10.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Şehir Tiyatroları, 14-16 Ekim'de kentte gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali'nde "Çöp Atlas" isimli kukla oyunuyla, çevre kirliliğini ve geri dönüşümün önemini bir çocuğun gözünden aktaracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dünyada örneklerine çok az rastlanan, Türkiye'de belki ilk kez bu boyutlarda sergilenecek gösteri, çeşitli canlıların birebir boyutlarındaki kuklalarıyla dünyanın nasıl kirletildiğini bir çocuğun gözünden anlatacak.

Oyunun yönetmenliğini yapan dünyaca ünlü yönetmen Rumen Kurtev, açıklamada, çöp sorununun çok hassas ve yaralayıcı olduğunu kaydetti.

Doğanın artık atıkları bağrına almayacağını belirten Kurtev, "Burada vermeye çalıştığımız mesaj da daha az malzeme kullanalım ve defalarca kullanalım. Çünkü insanın bir, malzemelerin birçok ömrü var. Sadece bunları tekrar nerede kullanabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Böylece doğaya yardımcı oluruz. Tiyatroyu bir öğretmen gibi düşünün. Amacımız hem onları eğlendirmek hem de atıklarla ilgili bilgileri zihinlerine yerleştirmek." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da Çöp Atlas'ın çevre kirliliği sorununu konu edinen bir oyun olduğunu aktardı.

Oyunda kukla hayvanlarla dünyada yaşayan canlıların ne kadar zor durumda olduğunu anlatacaklarını bildiren Sigalı, "Çocukları hedefledik fakat büyüklerin de ilgisini çekecek ve herkes dersler çıkaracak. Oyundaki kuklalar, atık malzemelerden oluşturuldu. Gördüğünüz kuklalar büyük ve mekanizmalı. CD'den balıklar, şemsiyelerden deniz anaları var. Biz o çevre duyarlılığını atıkların diliyle seyircimize göstermek istedik. Avrupa standartlarında bir oyun hazırladık." bilgisini paylaştı.

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli'de dev kuklalar çevre kirliliğini bir çocuğun gözünden anlatacak

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Kirliliği Kocaeli geri dönüşüm

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