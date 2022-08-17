Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

- Tırın deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı

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