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Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

17.08.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırın deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

İstanbul yönüne giden A.Ö. idaresindeki 63 ABK 210 plakalı et yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Kartepe gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü A.Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tırın deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

- Tırın deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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polis Kartepe anadolu otoyolu surucu tem yaralı

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