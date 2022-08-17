Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
İstanbul yönüne giden A.Ö. idaresindeki 63 ABK 210 plakalı et yüklü tır, Anadolu Otoyolu'nun Kartepe gişeleri bağlantı yolunda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü A.Ö, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tırın deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
- Tırın deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı
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