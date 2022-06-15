Kocaeli'de gönüllü aileler ÖNEM projesiyle 6 bin öğrenciye hami oldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliğince başlatılan Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) projesi kapsamında gönüllü aileler, yaklaşık 6 bin öğrencinin hamiliğini üstlendi.

İzmit ilçesindeki Namık Kemal Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Kocaeli ÖNEM Projesi Yıl Sonu Gala Töreni'nde konuşan Vali Seddar Yavuz, eğitimin ulusların dünyadaki seviyesini, özgürlüğünü, refahını ve bağımsızlığını belirleyen en önemli stratejik alanlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Yavuz, eğitimin milletlerin varlığını sürdürmesi, inancını ve kültürünü kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarması öneminin yanında, aynı zamanda onurlu, haysiyetli ve bağımsız yaşamanın da en önemli araçlarından bir tanesi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle eğitimin fiziki altyapısının geliştirilmesi noktasında çok ciddi yatırımlar yapıldığını aktaran Yavuz, "Eğitim kurumlarımız hiç olmadığı kadar donanıma, modern fiziki mekanlara sahip. Bu anlamda şehrimizin ihtiyaçlarının giderilmesi konusundaki çalışmalarımız da halen devam ediyor. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal gelişimlerine yönelik yapılan çalışmalar, yeni neslin sağlıklı gelişim göstermesi için önem taşımaktadır. Duygusal yönden akranlarına göre geri planda olan, sosyalleşmede sorun yaşayan öğrencilerimize destek olmak, bu kapsamda projeler ve faaliyetler planlamak değerlidir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz, ÖNEM projesinin, daha çok sevgi ve şefkat yoksunu, anne babası ayrılmış, sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı gruplar ve farklı sosyolojik gruplar olmak üzere aslında okul rehberlik servislerinin yaptığı çalışmalar sonucunda tespit edilen çocuklara yönelik bir faaliyet programı olduğunu anlattı.

İlk defa 2009 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da, sonrasında Uşak, Muş ve Ordu valiliklerinde uyguladıkları projeden çok olumlu neticeler aldıklarını dile getiren Yavuz, bu kapsamda kentte sosyal ve duygusal desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanan 18 faaliyet çerçevesinde okullarda öğrenim gören bütün öğrencileri dahil ederek, her ay en az iki etkinlik yürütülmesi suretiyle önleyici çalışmalar yapıldığını bildirdi.

- "Bu milletin her bir çocuğu, kendi çocuğumuz kadar kıymetli ve değerli"

Vali Yavuz, eylülden bu yana modüle giriş yapılan hedef grubu öğrenci sayısının 21 bin 309 olduğunu anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"18 faaliyet türünde yürütülen toplam faaliyet sayısı 7 bin 7. Bu faaliyetlere katılan hedef grubunda yer alan toplam öğrenci sayısı 82 bin 289, faaliyetlere katılan hedef grubu ve diğer öğrencilerin toplam sayısı ise 450 bin 550 olarak saptanmıştır. Projeye dahil olan 751 okulumuzda proje modülü üzerinden hedef grubunda yer alan 5 bin 742 öğrencimizle hamiler eşleştirilmiştir. Hamilerimizin öğrencilerini okullarında ziyaret ederek kaynaşmaları, belirlenen zamanlarda çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmeleri sağlanmıştır.

Bu bağlamda öğrencilerimizin psiko-sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve çevreyle ilgili faaliyetlere katılmalarını sağlayarak, olumlu bakış açısı kazanmalarını sağlamak, 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı ışığında, dezavantajlı ve risk altında bulunan çocuklarımıza destek olup bağımlılıkla mücadele ve müdahalemizi sürdürme kararlılığımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu milletin her bir çocuğu, kendi çocuğumuz kadar kıymetli ve değerlidir. Çocuklarımızın her birinin elinden tutacak, onları yarınlara hazırlayacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Sevgili çocuklarımızın bahtları, yolları açık, mutlulukları daim olsun. Onların yüzlerindeki tebessümün küçücük sebebi olmuşsak kendimizi mutlu hissederiz."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Daha sonra projeye destek sağlayanlara başarı belgesi verildi.

Programa Vali Yavuz'un eşi Selda Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, kaymakamlar, ilçe milli eğitim müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.