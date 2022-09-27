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Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

27.09.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

N.S. idaresindeki 41 PF 357 plakalı otomobil, Sevgi Yolu Caddesi'ndeki inşaat alanına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılıp ambulansa taşınan sürücü N.S, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, vinç yardımıyla yola çıkarıldı.

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de inşaat alanına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gölcük İtfaiye kaza

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