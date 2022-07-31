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Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

31.07.2022 03:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde enjeksiyon kalıpları üretilen fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Balçık Mahallesi Ömür Sokak'ta bulunan fabrikada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikanın yemekhane ve ofis bölümü kullanılamaz hale geldi, bir forklift ve üretimde kullanılan makineler zarar gördü.

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de kalıp üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın söndürüldü

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