Öte yandan, tedavileri tamamlanan 2 öğrencinin taburcu edildiği öğrenildi. Sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 16 öğrencinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

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