YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

10.11.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden biri daha yaşamını yitirdi.

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsünün dün yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmesi sonucu yaralanan öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Avcı'nın yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Öte yandan, tedavileri tamamlanan 2 öğrencinin taburcu edildiği öğrenildi. Sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 16 öğrencinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli'de öğrenci servisinin dere yatağına devrildiği kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Kocaeli'de öğrenci servisi dere yatağına devrildi, 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kocaeli Namaz Vakitleri 10 Kasım Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:49
İkindi
15:29
Akşam
17:54
Yatsı
19:16

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Çarşamba

Ümıt Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Gaye Eczanesi
Golcuk
Erıs Eczanesi
Izmit1
Anıtpark Eczanesi
Izmit2
Atun Eczanesi
Izmit3
Melek Eczanesi
Izmit4
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Konya Valiliği, Meram ilçesindeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Denizli'de mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kadın aranıyor

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.