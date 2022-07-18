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Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

18.07.2022 05:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde pide satışı yapan işyerinin fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan bir pidecinin fırın kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışması üzerine yangın söndürülürken işyerinin fırın kısmında maddi hasar oluştu.

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de pide salonunun fırın kısmında çıkan yangın söndürüldü

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