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Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

07.09.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde H.T. (25) ile S.A. (23) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

S.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği H.T. yaralandı.

Yaralı H.T, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Gebze kavga silah

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