YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

18.09.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Anıtpark'ta bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini çiçek, balon ve kurdelelerle süsledi.

Organizasyon sorumlusu Fatma Bilge Öğütçüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye'de 10 yıl önce İzmir'de başladığını belirterek, bugün 32 ülkedeki 200 şehirde kadınların bisikletleriyle farkındalık oluşturmak için tur attığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından etkinliğe katılanlar, trafiğe kapatılan Şehit Rafet Karacan Bulvarı güzergahından Yahyakaptan Mahallesi'ne kadar pedal çevirdi.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri de tandem bisikletler üzerinde görme engelli partnerleriyle turu tamamladı.

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Kocaeli'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
süslü kadınlar

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
13:00
İkindi
16:28
Akşam
19:13
Yatsı
20:33
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.