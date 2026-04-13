Kocaelispor Başkanı'ndan maç sonu olay açıklamalar! Büyük tepki var

Süper Lig'de son viraja girilirken lider Galatasaray, Kocaelispor karşısında kritik bir kayıp yaşadı. Ligin ilk yarısında Kocaeli deplasmanından puansız dönen Sarı-Kırmızılılar kendi sahasındaki mücadelede ise rakibi ile 1-1 berabere kalırken şampiyonluk yolunda çok değerli bir puandan oldu.
Karşılaşma öncesi Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamaları Galatasaray cephesinden tepki çekerken Durul'un maç sonu katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar da tepkilere neden oldu.
"Bizi motive ettiler, her şeyden önce teşekkür ediyoruz! Galibiyeti kaçıran olduk, üzgünüz. Yediğimiz golün ofsayt olduğu söyleniyor, ona da bakacağım, inceleyeceğim."
"Ligin gidişatına etki ettik. Ancak kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor! Bizi onurumuz, gururumuz ve duruşumuz ilgilendiriyor. Hak eden şampiyon olsun! Bizim bir tarafımız yok, biz Kocaelispor camiasıyız!"
"Ligin DNA'sı ve kimyası ile oynadık! Kim şampiyon olur, bizi ilgilendirmiyor. Hak eden şampiyon olsun! Biz hiçbir takım için sahaya çıkmayız! Kocaelispor'un onuru ile sahaya çıkar ve mücadele ederiz."
"Dediğimizi yaptık. Sahada cevap vereceğiz dedik. Rakip takıma sahayı dar ettik. Tüm Türkiye bu akşam Kocaelispor’un onurlu duruşunu gördü. Herkes oyunumuzu takdir etti. Çok gururluyuz. Pahalı ayaklar değil, yıldız oyuncular değil, takım oyunu kazanır."
"Bize 'Koltuk vermeyeceğiz, su vermeyeceğiz, yemek vermeyeceğiz' gibi şeyler söyledier. Biz onurlu bir camiayız. Sahada cevap verdik ve 3 puanı kaçırdık. Buradaki stadyumda yer verilmemesini, su verilmemesini; böyle bir durumun yaşanmasını, böylesine bir kulübü yönetenlere gerçekten yakıştıramadım. Biz hiç kimseye böyle bir şey yapmadık, yapmayız. Biz girmedik protokole, ben protokolde değilim. Taraftarlarla birlikte seyrettik. Biz, biz tercih ettik. Biz bir bütün olduğumuzu, büyük camia olduğumuzu göstermek için böyle yaptık. Ya sonuçta devletin stadyumu. Biz geliriz, federasyondan biletimizi alırız, maçımızı seyrederiz, sorun değil yani."
