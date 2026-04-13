Galatasaray-Kocaelispor maçının çok konuşulan pozisyonu için Fırat Aydınus'tan flaş yorum!

Galatasaray sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalırken mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır verdiği bazı kararlar nedeniyle tepkilere neden oldu.

Özellikle Galatasaray cephesi Çakır'a yönelik eleştirilerde bulunurken eski hakemlerden Fırat Aydınus Çakır'ın maçta hakem Oğuzhan Çakır'ın bir penaltıyı atladığını dile getirdi.

Aydınus, Libero programında yaptığı açıklamada Galatasaraylı Jakobs'un ceza alanı içinde Kocaelisporlu Serdar Dursun'u ittiğini belirtti ve şunları söyledi:

"Bu pozisyon penaltı hocam. Bu olaylarda 2 tane durum vardır. Ya arkadan gelen hızlıca gelir. Ya da bu kolun şu şekilde veya bu şekilde açılması. Kolun açılmadığı yerlerde arkadan gelip hızlıca vurması varsa o nizami olmaz. Penaltı. Veya Jakobs gibi yetişemeyeceğini anladığı anda arkadan hem de koluyla canıhıraş kullanılması. Bu pozisyonda Serdar'ı bozuyor. Penaltı. Bu pozisyonda penaltı olmalı. VAR niye karışmadı? Genelde bu tek elle çekme itmelerde VAR müdahil olmuyor. İki eliyle kavrayacak, itecek. Bunu sahada hakeme bırakırlar. Ben burada penaltıdan yanayım."

"NİYE DEPLASMAN MAÇINA ÇIKMAMIŞ?"

Aydınus, hakem Oğuzhan Çakır'ın son 2 yılda Galatasaray'ın 6 maçını yönettiğini, 6'sının da iç sahada olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Süper Lig'de Trabzon'un 3 maçını yönetmiş. 1'i içerde 2 dışarda. Oğuzhan Çakır kaç Beşiktaş maçına çıkmıştır? 4. 2'si içerde 2'si dışarda. Oğuzhan Çakır kaç Fenerbahçe maçına çıkmıştır? 6. 4'ü içerde 2'si dışarda. Oğuzhan Çakır kaç Galatasaray maçına çıkmıştır? 6. 6'sı da içerde hocam. Bir kulüple bir hakemi yıpratma anlamında ancak bu kadar atanır. 6 maçta Galatasaray 3 galibiyet 3 beraberlik almış. Ama kimse ona bakmıyor işte. Herkes istediği yerden bakıyor. Niye Galatasaray'da hiç deplasman maçına çıkmamış? Yapma bu çocuğu da yıpratıyorsun."

SERDAR DURSUN DA İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın ardından konuşan Serdar Dursun da pozisyonla ilgili olarak “Ben kafaya yükselirken Jacobs beni iki eliyle arkadan itti, bence pozisyon penaltıydı. Kafaya yükselirken avantaj bende oluyor ama bana o an deşarj yapıldı. Hakem VAR'a gidebilirdi ama çok çabuk es geçildi, neden bilmiyorum.” dedi.