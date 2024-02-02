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'Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor' deyip itiraf etti! Esra Ezmeci çok şaşırdı! 'Beni bir erkekle...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları ve itirafları tek tek cevaplıyor. Ezmeci'ye gelen bir itiraf herkesi şoke etti. 'Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor' diyen bir kadın takipçi kocasının onu bir erkekle aldattığını söyleyince Esra Ezmeci çok şaşırdı.

"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine sosyal medya üzerinden gelen soruları ve itirafları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci bu defa bir takipçisinin itirafıyla çok şaşırdı.

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GELEN İTİRAF HERKESİ ŞAŞIRTTI

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle sık sık adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de eş değiştirme gemileri var’ diyen Esra Ezmeci bu iddiasıyla da uzun süre gündem olmuştu.
Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye 'Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor' deyip kocası tarafından aldatıldığını açıkladı.
Ancak 'Sonunda bir erkekle aldatıldım ve hamileyim' diyen takipçisinin bu itirafı herkesi şoke etti.
Ezmeci ise bu itiraf karşısında; 'Bu onun cinsel kimliği ve cinsel yönelimi ile ilgili bir durum. Ve cinsel içerikli filmleri izlemek zararlıdır ama cinsel yönelimi farklılaşmasına sebep olmaz. Bu muhtemelen eşinizde zaten var olan bir şeydi. O yüzden bundn sonrası bunu bilere doğum sonrası, psikolojik destek alarak seçim yapmanız daha doğru olacaktır' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci sosyal medya
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