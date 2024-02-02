'Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor' deyip itiraf etti! Esra Ezmeci çok şaşırdı! 'Beni bir erkekle...'

"Farklı fantezileri olan insanlar var, farklı yöntemler deneyen insanlar var" diyerek kendisine sosyal medya üzerinden gelen soruları ve itirafları çekinmeden paylaşan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci bu defa bir takipçisinin itirafıyla çok şaşırdı.



GELEN İTİRAF HERKESİ ŞAŞIRTTI

Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci hem kendisine gelen mesajlarla hem de Hürrem yağına dair fikirleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de eş değiştirme gemileri var’ diyen Esra Ezmeci bu iddiasıyla da uzun süre gündem olmuştu.

Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye 'Kocam sürekli cinsel içerikli filmler izliyor' deyip kocası tarafından aldatıldığını açıkladı.

Ancak 'Sonunda bir erkekle aldatıldım ve hamileyim' diyen takipçisinin bu itirafı herkesi şoke etti.