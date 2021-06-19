Kolu sakatlanan Euigenie Bouchard'e tatilde sevgili şefkati

Geçen hafta, sağ omuzundan bir operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran 27 yaşındaki Euigenie Bouchard, önceki gün kendisi gibi sporcu olan sevgilisi Mason Rudolph ile birlikte Miami'de plajda görüntülendi.

Euigenie Bouchard tatilde

SAĞ OMUZUNDAN OPERASYON GEÇİRDİ Bouchard'ın sağ kolu, kısa bir süre önce geçirdiği operasyon nedeniyle askıdaydı. Fakat tenis yıldızı buna rağmen, denize girmekten kendini alıkoyamadı.

Özel bir askı ile ameliyatlı kolunu güvene alan Bouchard'a sevgilisi Rudolph da çok yardımcı oldu.

İki sevgili denize girmeden önce Mason Rudolph, Eugenie Bouchard'a güneş kremi sürdü.

Sevgilisine şefkatli bir şekilde davranan Rudolph, denizde de aynı tavrını sürdürdü. Rudolph sağ kolunu kullanamayan sevgilisi Bouchard'a elinden gelen yardımı yaptı.