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Konya Bisiklet Festivali başladı

22.10.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Sağlıklı yaşamak ve çevreye saygılı olmak istiyorsak, ulaşım için kullanacağımız araç da bisiklet. Bisiklet Konya'da çok yoğun kullanılan bir ulaşım aracı. Her yaşta insanı bisiklete binerken görebilirsiniz"

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Meydanı'ndaki etkinliğin açılışında, Konya'nın gastronomi ve bilim festivalinden sonra Kitap Günleri ve Bisiklet Festivali'ne ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Altay, Kitap Fuarı'na 2019'da 522 bin kişinin katıldığını belirterek, bu yıl festivalde dün akşam itibarıyla 500 bin ziyaretçi sayısının geçildiğini söyledi.

Dünyadaki iki önemli gündemden birincisinin sağlık, ikincisinin çevre ve iklim değişikliği olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Sağlıklı yaşamak ve çevreye saygılı olmak istiyorsak, ulaşım için kullanacağımız araç da bisiklet. Bisiklet Konya'da çok yoğun kullanılan bir ulaşım aracı. Her yaşta insanı bisiklete binerken görebilirsiniz. Konya'nın bisiklet altyapısı da bir o kadar önemli. Konya, Türkiye'de en uzun bisiklet yoluna sahip, açık ara önde olan bir şehir. Sadece bisiklet yolu yapmakla kalmadık, bisiklet tramvayı, bütün otoparklardaki bisiklet parkları, otobüslerdeki bisiklet aparatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürüttüğümüz Bisiklet Master Planı'mız, yeni yapacağımız yaklaşık 80 kilometre bisiklet yolu, Mevlana Bisiklet Turu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, bunların hepsi Konya'nın bisiklet şehri olduğunun tescilidir."

Altay, çocukların ve gençlerin bisiklete ilgisini arttırmayı amaçladıklarını belirterek, festival kapsamında 22-24 Ekim'de "bisikletfestivali.konya.bel.tr" adresinden başvuru yapan 7-15 yaş grubuna 2 bin scooter hediye edileceğini sözlerine ekledi.

Festivalin açılışına, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da katıldı.

Konuşmaların ardından paylaşımlı bisikleti en çok kullanan 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Fotoğraf sergisi, ahşap bisiklet ve ilk sürüş eğitim parkurları, bisiklet muayene ve tamir standı olan Bisiklet Festivali kapsamında çeşitli yarışmalar da düzenlenecek.

Festival, 24 Ekim Pazar günü sona erecek.

Konya Bisiklet Festivali başladı

- Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: - "Sağlıklı yaşamak ve çevreye saygılı olmak istiyorsak, ulaşım için kullanacağımız araç da bisiklet. Bisiklet Konya'da çok yoğun kullanılan bir ulaşım aracı. Her yaşta insanı bisiklete binerken görebilirs

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı

Konya Bisiklet Festivali başladı
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Konya

Konya Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

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