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Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

02.09.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen: - "Bugün itibarıyla zemin düzeltme ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasıyla, yeni çim rulolarımız stadyuma serilmeye başlanmıştır"

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki zemin yenileme çalışmaları kapsamında çim serilmesine başlandığını duyurdu.

Özgökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, stadyumda zeminin deforme olması nedeniyle yenileme çalışmaların 18 Ağustos'ta başladığını hatırlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri görüşmeler neticesinde zeminin hibrit çimle yenilenmesine karar verildiğini anımsatan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Hızlı bir şekilde mevcut zeminin kaldırılmasına başladık. Bugün itibarıyla zemin düzeltme ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasıyla, yeni çim rulolarımız stadyuma serilmeye başlanmıştır. En kısa sürede çim serilme ve hibrit çim döşenme işinin bitirilmesiyle zeminimiz maç oynamaya hazır hale gelecektir. Bu zor dönemde bizleri yalnız bırakmayan her hal ve şartta futbol takımına destek veren büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde büyük başarıların en kısa sürede geleceğine de inancım sonsuzdur."

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

- Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen: - "Bugün itibarıyla zemin düzeltme ve tesviye çalışmalarının tamamlanmasıyla, yeni çim rulolarımız stadyuma serilmeye başlanmıştır"

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları sürüyor

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Fatih Özgökçen hibrit çim

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