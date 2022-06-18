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Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

18.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girenler sorulara doğru cevap verebilmek için ter dökerken, okul bahçelerinde bekleyen aileler de çocukları için dua ediyor.

Sınava gireceği okullarda yoğunluk oluşturan öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından sınıflara alındı.

Merkez Karatay ilçesindeki Konya Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava girecek olan 2 öğrenci ile kimliğini evde unutan bir öğrenci içeriye alınmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan veya yanlış okula giden öğrencileri, sınav yerlerine yetiştirmeye çalıştı.

Karaman'da ise öğrenciler, üstleri aranarak okullara alındı.

Öğrenci yakınlarının okul bahçelerine girişlerine izin verilmedi.

Veliler, öğrencilerin sınava gireceği okulların önüne gelerek dua etti.

Aksaray'da YKS için 68 bina ve bin 165 salonda 22 bin 655 aday sınava girdi.

İstiklal Mahallesi'ndeki Nuray Kaya İmam Hatip Ortaokulunda sınava geç kalan 3 öğrenci salona alınmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini unutan öğrencilere yardımcı oldu.

Öğrenciler, kendilerini motosikletlerle İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götüren polis ekiplerine teşekkür etti.

Afyonkarahisar'da da okul bahçesinde bekleyen bazı aileler, çocuklarına destek olmak için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da YKS heyecanı

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sınav Konya Aksaray Karaman Afyonkarahisar

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