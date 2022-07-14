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Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

14.07.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde geri dönüşüm amaçlı atıkların depolandığı bir tesiste çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Osmanlı Sanayi Sitesi'ndeki atık toplama merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İş makineleriyle de müdahale edilen yangın, çevredeki tesislere sıçramadan kontrol altına alındı.

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

Konya'da atık toplama merkezinde yangın çıktı

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