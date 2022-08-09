Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

- Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

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