YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

09.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

Konya'da bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

- Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Konya

Konya Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:53
Öğle
13:01
İkindi
16:48
Akşam
19:58
Yatsı
21:25
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Ünlü futbolcunun kızı aşka geldi! Sevgilisini öptüğü pozu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Ölüp geri dirildiler! Her şeyi hatırlıyorlar

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.