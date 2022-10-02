YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

02.10.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ankara'dan Yunak istikametine giden A.B. idaresindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil, Yunak-Ankara kara yolunun 6. kilometresinde karşı yönden gelen Ş.M.K'nin kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada Ş.M.K, B.K, R.H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan A.B, Z.H. ve N.K.B. ambulanslarla çevre il ve ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Konya Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:39
Öğle
12:45
İkindi
16:03
Akşam
18:40
Yatsı
19:55
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Başka bir kadının iç çamaşırını buldu! Son mesajı şoke etti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.