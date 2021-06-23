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Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

23.06.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da evinde çok sayıda izinsiz keklik bulunduran kişiye, 61 bin 390 liralık idari para ve tazminat cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 8. Bölge Müdürlüğü Merkez Şefliği ekipleri, K.K'nin izni ve yetkisi olmadığı halde ikametinde çok sayıda keklik bulundurduğu ihbarını aldı.

Evde arama yapan ekipler, 76 keklik buldu.

Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet eden K.K'ye, gerekli izinleri bulunmadığından 1730 lira idari para cezası ve 59 bin 660 lira tazminat cezası kesildi.

Ekipler tarafından alınan keklikler ise doğaya salındı.

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Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza

Konya'da izinsiz keklik bulunduran kişiye 61 bin 390 lira ceza
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