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Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

25.09.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen at yarışları sırasında pistten çıkan yarış atı jokeyini üstünden attıktan saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu.

Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Soğla bölgesindeki yarış pistinde bu yıl ilçede 23'üncüsü düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları sırasında, Murat Altunel'in sahibi olduğu ve jokeyliğini yaptığı "Artro Ahmet" adlı İngiliz yarış atı, yarışın son düzlüğünde virajı alamayarak pistten çıktı.

At önce jokeyini üstünden attı, ardından göl kenarındaki sazlıklar arasına kaçarak gözden kayboldu. Attan düşen jokey ise piste gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atı bulmak için sazlıklar üzerinde uzun süre dronla arama yapıldı. At, saatler süren çalışma sonrasında bulunabildi.

Ambulansla hastaneye götürüldükten sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edilen jokey Murat Altunel, gazetecilere, daha önce başına yarışlarda böyle bir olay gelmediğini belirterek, "Atın kayışı kopunca virajda savrulduk. Başımıza böyle bir şey daha önce gelmemişti." dedi.

Beyşehir Belediyesi Atlı Spor Kulübü tarafından Beyşehir Gölü kenarındaki Soğla bölgesindeki yarış pistinde yapılan yarışlarda, birincilik kupasını Tuzlukçu bölgesinden yarışlara katılan Özen Şahin kazandı.

Yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere kupa ve para ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

Konya'da jokeyini üstünden atan at saatler sonra göldeki sazlıklarda bulundu

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