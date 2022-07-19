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Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

19.07.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün: - "Bu şahıslar ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik"

Konya'da boş tarlaya bırakılan varillerden sızan kimyasal atıklar nedeniyle tutuklanan iki şoför ve firma sahibine, kanundaki en üst sınırdan idari para cezası uygulandı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün, merkez Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde atıkların döküldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Varillerin toplandığı yerde çalışmaları inceleyen Akgün, gazetecilere, 17 Temmuz'da ihbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve Bakanlığa bağlı birimlerce gerekli numunelerin alındığını söyledi.

- İşletme faaliyetinden men edildi

Akgün, atıklarda sülfürik asit ile karışık atık yağların tespit edildiğini belirterek, "Çevremizi, toprağımızı, suyumuzu ve havamızı kirletenlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Bu anlamda atıkları döken 2 kişiye 11'er milyon lira ve işletmeye de 16,5 milyon lira idari para cezası uyguladık. Aynı zamanda bu şahıslar ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik." diye konuştu.

Aynı kişilerin Karatay ilçesinde de atık döktüklerini anımsatan Akgün, atıkları kaldırdıklarını ve temizleme çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.

Akgün, çevrenin etkin şekilde korunması için denetimlere kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- Olay

Konya'da Kayacık Mahallesi Aliye İzzetbegoviç Caddesi ve merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde dün boş tarlaya bırakılan varillerden sızan atıklar nedeniyle 60 küçükbaş hayvan yaralanmış, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

- ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Akgün: - "Bu şahıslar ve işletme hakkında çevrenin kasten kirletilmesi suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda işletmeyi de faaliyetten men ettik"

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

Konya'da kimyasal atıkları araziye bırakan şüphelilere 38,5 milyon lira ceza kesildi

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Konya arazi para cezası

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