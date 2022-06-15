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Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

15.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde kuraklığa dayanıklı hububat çeşitlerinin tanıtımı yapıldı.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir, enstitüde düzenlenen programda, geliştirilen her bir çeşitte en az 15 yıllık emek olduğunu söyledi.

Enstitünün 100 yılı aşın süredir Türk tarımına hizmet ettiğini aktaran Özdemir, "Özellikle değişen iklim koşulları altında kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliğiyle mücadele edebilen yüksek verimli, hastalık ve zararlara dayanıklı çeşitleri bulma, geliştirme ve tescil edip ürün olarak devam ettirme gayretindeyiz." diye konuştu.

Özdemir, çeşitleri geliştirdikten sonra en önemlisinin onu çiftçilere ulaştırıp ektirebilmek olduğunu belirterek, "Türkiye'de tohumculuğun yüzde 30'u Konya'da yapılıyor. Yani Konya'mız tarımın başkenti, aynı zamanda tohumculuğun da başkenti. Biz de sözleşmeli tohumculuk firmalarımız aracılığıyla çeşitlerimizi piyasaya kazandırıyoruz. Tanıtımını yaptığımız buğdaylar son sekiz yılda tescil ettirdiğimiz buğdaylardır." ifadelerini kullandı.

Tarla günü, deneme parsellerinde uzmanlar tarafından toplam 25 çeşit buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulafın tanıtımıyla sona erdi.

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

Konya'da kuraklığa dayanıklı hububat tanıtımı

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