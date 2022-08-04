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Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

04.08.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 3 farklı adreste motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Beyşehir’in Üstünler Mahallesi’nde 3 farklı adreste 3 motosiklet çalındığı ihbarı üzerine Beyşehir İlçe Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler plakası belli olmayan, led farlı, tavanı siyah renkte sarı bir otomobili takibe aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının geliştirdiği yapay zeka programları olan KAFES ve KEP programlarını kullanan ekipler tavan renginin farklı olması ve led farların yardımıyla aracın Seydişehir ilçesinde ikamet eden M.S'ye ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.S'nin ifadesinin ardından olaya karıştığı iddia edilen B.Ç. (24), İ.K. (20), M.Ç. (25) ve H.K. (27). gözaltına alındı.

Beyşehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri Beyşehir Adliyesinde tutuklandı.

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

Konya'da motosiklet çaldıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı

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