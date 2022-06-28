YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

28.06.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınana üç kişiden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yenidoğan ve Bahçelievler mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 37 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, çok sayıda şarjör, mermi ile silah parçaları ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler M.S, A.A ve H.S gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S savcılıktan salınırken sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.S tutuklandı, A.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
polis Konya

Konya Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:23
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.