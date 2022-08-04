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  4. Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

04.08.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde tır ile işçi servis otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki 73 AAL 926 plakalı tır, 4. Organize Sanayi Bölgesi 413. Sokak'taki kavşakta Osman Ş'nin kullandığı 42 C 1001 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Otobüsteki işçilerden Ahmet Baykal yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Servis otobüsünde yaralananların tarım makineleri üretimi yapan fabrikada çalıştıkları öğrenildi.

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konya'da tır ile servis midibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis İşçi Konya

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