YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

27.06.2022 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın atına giren yavru kedi, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Selçuk Üniversitesi tramvay hattı Nalçacı istasyonunda duran tramvayın motor bölgesine yavru kedi girdi.

Kediyi fark eden duraktaki vatandaşların uyarısı üzerine tramvay hareket ettirilmedi.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtardı.

- Bir genç yavru kediyi sahiplendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam saatlerinde tramvay altına giren kedi yavrusunu çıkarmak için itfaiyemiz ve hemşehrilerimiz seferber oldu. Uzun uğraş sonucu kedi yavrusu çıkarıldı ve hemen orada bir genç arkadaşımız kediyi sahiplendi. Güzel şehirsin Konya, güzel insan Konyalılar. Şükür." ifadelerini kullandı.

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:23
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

İngiliz basınından şaşırtan iddia! “3 milyon euro aldı”

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.