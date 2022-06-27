Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın atına giren yavru kedi, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı. Selçuk Üniversitesi tramvay hattı Nalçacı istasyonunda duran tramvayın motor bölgesine yavru kedi girdi. Kediyi fark eden duraktaki vatandaşların uyarısı üzerine tramvay hareket ettirilmedi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da desteğiyle uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtardı. - Bir genç yavru kediyi sahiplendi Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam saatlerinde tramvay altına giren kedi yavrusunu çıkarmak için itfaiyemiz ve hemşehrilerimiz seferber oldu. Uzun uğraş sonucu kedi yavrusu çıkarıldı ve hemen orada bir genç arkadaşımız kediyi sahiplendi. Güzel şehirsin Konya, güzel insan Konyalılar. Şükür." ifadelerini kullandı.

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu

Konya'da tramvayın altına giren yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ve vatandaş seferber oldu