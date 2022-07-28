Konyaspor Bate Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor-BATE Borisov maçı canlı izle!

Konyaspor Bate Borisov maçı için geri sayım sürüyor. Yeşil Beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında rakibini yenerek bir üst tur vizesi almayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Futbolseverler "Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte Konyaspor-BATE Borisov maçı ile ilgili merak edilenler...