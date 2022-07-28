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Konyaspor Bate Borisov maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor-BATE Borisov maçı canlı izle!

28.07.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Bate Borisov maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İlk maçı deplasmanda 3-0 üstünlükle yenen temsilcimiz sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Yeşil Beyazlılar için kritik öneme sahip karşılaşma öncesi çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Konyaspor-BATE Borisov maçı canlı izle bilgisi...

Konyaspor Bate Borisov maçı için geri sayım sürüyor. Yeşil Beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında rakibini yenerek bir üst tur vizesi almayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Futbolseverler "Konyaspor Bate Borisov maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. İşte Konyaspor-BATE Borisov maçı ile ilgili merak edilenler...

KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor Bate Borisov maçı 28 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Konyaspor UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde Bate Borisov'u konuk edecek. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak.
Konyaspor Bate Borisov maçı A Spor ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Konyaspor Bate Borisov maçı 28 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da A Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.

KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

KONYASPOR BATE BORİSOV MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ
A Spor HD kanalı uydu alıcısı ayarları: Türksat 4A2, Kanalın frekansı: 120543, Polarizasyon: H - Yatay4, Sembol oranı: 275005, FEC değeri: 5/66, Şifreleme: Şifresiz
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Konyaspor
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