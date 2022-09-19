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  4. Konyaspor maçı sonunu getirdi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Konyaspor maçı sonunu getirdi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

19.09.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın son maçında performansından memnun kalınmayan oyuncuların olduğu bilinirken, Okan Buruk yönetime yeni bir rapor sundu. Yabancı sınırıyla başı dertte olan sarı-kırmızılılarda bu sebep yüzünden Yusuf Demir forma şansı bulamıyor. Sol bekte alternatifi olmadığı için oynatmak zorunda kalınan Patrick van Aanholt için yolun sonu görünmeye başladı.

Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Okan Buruk, son maçta performansından memnun kalmadığı Patrick van Aanholt'un biletini kesti. Yabancı sınırı nedeniyle de Galatasaray'ın başını ağrıtan Hollandalı oyuncuyu gönderme kararı alan Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

MAÇA GİRİP ASİSTİNİ YAPTI

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Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konyaspor maçında Patrick van Aanholt'un yerine girip asist yapmayı başarmıştı. Bu asistle birlikte Galatasaray maçı kazanmış ve derin bir nefes almıştı. Patrick van Aanholt için olumsuz rapor veren Okan Buruk, Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi. 32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.

Patrick van Aanholt FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Patrick van Aanholt galatasaray
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