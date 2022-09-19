Konyaspor maçı sonunu getirdi! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık

Galatasaray'da Okan Buruk, son maçta performansından memnun kalmadığı Patrick van Aanholt'un biletini kesti. Yabancı sınırı nedeniyle de Galatasaray'ın başını ağrıtan Hollandalı oyuncuyu gönderme kararı alan Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

MAÇA GİRİP ASİSTİNİ YAPTI

Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan sağ bek Leo Dubois, Konyaspor maçında Patrick van Aanholt'un yerine girip asist yapmayı başarmıştı. Bu asistle birlikte Galatasaray maçı kazanmış ve derin bir nefes almıştı. Patrick van Aanholt için olumsuz rapor veren Okan Buruk, Hollandalı oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi. 32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde, gönderilmesi düşünülüyor.