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Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

13.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor, forvet oyuncusu Uche Ikpeazu'yu kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, yönetici Mehmet Orhan da katıldı.

Son olarak İngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen Uche Ikpeazu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

Konyaspor, Uche Ikpeazu'yu transfer etti

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