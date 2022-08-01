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Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü

01.08.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü

Arabam.com Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 4 Ağustos Perşembe günü yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve core çalışmasıyla başladı.

Daha sonra topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Konya Vaduz hazırlık

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