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Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

29.06.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapacağı ikinci etap kamp programı için kente gelen İç Anadolu ekibi, teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, sabah antrenmanında koşu, topla ısınma, 5'e 2 top kapma ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Dar alanda oyun ve çift kale maçla antrenmanı bitiren Konyaspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Süper Lig Konyaspor

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