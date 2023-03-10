Köpekler tarafından 800 kez ısırılmıştı! 18 ameliyatın sonunda yeni halini paylaştı... Sosyal medyada gündem yarattı

Dallas'taki Teksas Üniversitesi'nde öğrenci olan Durand, 2021 yılında Dr. Justin ve Ashley Bishop çiftinin köpeklerine bakıcılık yapıyordu. Eve ilk adım attığında Lucy adında bir Alman Shepard karışımı ve Bender adında bir Pitbull karışımı olan iki kurtarma köpeğinin kendi hallerinde dolaştığını belirten Durand, fark ettiklerinde ise koşarak üstüne saldırdıklarını söyledi. Köpekler genç kızı bahçeden salona kadar sürükleyerek 800 kez ısırdı. Korkunç saldırı sırasında Durand’ın burnu, kulakları, dudakları ve yanakları kemiğe kadar parçalandı. Olay komşuların sesleri duyarak polise haber vermesine kadar devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay gününü anlatan Durand, “Yüzümden sarkan deriyi hissettiğimde öldüğümü zannettim. Gerçekten korkunçtu” dedi. Olayın sonrasında hastaneye kaldılarak 60 gün boyunca tedavi altına alınan Durand, yüzünün şeklinin yeniden oluşturulması için tam 18 ameliyat geçirdi.

Ameliyatların sonrasında TikTok’tan yaptığı paylaşımda iyileşme yolculuğunu paylaşan Durand, “Bu yüzden artık kim olduğumu göstermenin zamanının geldiğini düşünüyorum ve bundan korkmuyorum.Köpek sahiplerinin hayvanlarını tanımasını ve bakıcılarıyla nasıl oldukları hakkında iletişim kurabilmelerini istiyorum.” dedi.

Genç kadın, muhtemelen bir köpek eğitmeni olarak hayvanlarla çalışmaya devam etmeyi umduğunu, ancak yine de ek ameliyatlarla karşı karşıya olduğunu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu söyledi.