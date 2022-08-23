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Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

23.08.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Kopenhag, hazırlıklarını tamamladı.

Danimarka temsilcisi, maçın oynanacağı Medical Park'ta, teknik direktör Jess Thorup yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Antrenmanda oyuncular bu bölümde koşu ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor ile Kopenhag arasındaki karşılaşma yarın saat 22.00'de başlayacak.

Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kopenhag, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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