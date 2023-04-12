Korktukları başlarına geldi! Fenerbahçe taraftarının beklediği telefon: 'Alo Jorge Jesus'

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken, zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek hasrete son noktayı koymak istiyor. Sarı-Lacivertliler yeni hocası Jorge Jesus ile lige müthiş bir performansla başlarken, Dünya Kupası arasının ardından yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağı haline geldi.
Liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Sarı Kanarya'da zirveyi 6 puan geriden takip ederken, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Jorge Jesus için sosyal medyada oldukça sert eleştiriler görülmeye başlanırken, Portekizli hoca için ayrılık iddiaları da gündemden düşmüyor.
Jesus öncesi Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, ikinci Türkiye macerasının ardından Brezilya'nın yolunu tutarken önce Corinthians daha sonra ise Flamengo'nun başına geçmişti. Flamengo'da beklentilerin oldukça altında kalan ve birçok kupa kaybetmesi üzerine takımdan gönderilen Pereira'nın ardından yönetim teknik direktör arayışlarına girerken listenin ilk sırasına Jorge Jesus'u yazdığı öğrenildi.
SBT Rio'dan Vene Casagrande'nin haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz, Jorge Jesus'a telefon açtı. Brezilyalı idareci, Jorge Jesus'a teknik direktörlük teklifini iletti. Görüşmeleri, daha önce de 68 yaşındaki teknik adamı kulübe getiren Marcos Braz'ın sürdüreceği kaydedildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Jorge Jesus'a sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatma teklifini iletmişti.
Jorge Jesus, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.