Korktukları başlarına geldi! Fenerbahçe taraftarının beklediği telefon: 'Alo Jorge Jesus'

"BUNU KONUŞMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN DEĞİL"

Jorge Jesus, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur kararını veririz demiştim. Şubat ayında kendisiyle bu konuyu konuşmaya başlamıştık. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.