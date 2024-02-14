Kourtney Kardashian nerede hamile kaldığını paylaştı! Yok gibi bikini altıyla verdiği pozlara tepki yağdı! 'Bu kadar özele gerek var mıydı?'

Kardashian kardeşlerin en büyüğü, abla Kourtney Kardashian sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla tepki çekti.





POZLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kourtney Kardashian ve Blink182 grubunun davulcusu ünlü müzisyen Travis Barker 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Müstehcen pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift bebek sahibi olmak için seks orucundan tüp bebek tedavisine pek çok yolu denemişti.

Dördüncü kez anne olan Kourtney Kardashian tam ümidini kaybetmişken hamile kaldığını söylemişti.

Kardashian şimdi de nerede kamile kaldığını takipçileriyle paylaştı. Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan ünlü yıldız 'Bir yıl önce bugün' notu ile peş peşe fotoğraflar paylaştı.