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  4. Kourtney Kardashian nerede hamile kaldığını paylaştı! Yok gibi bikini altıyla verdiği pozlara tepki yağdı! 'Bu kadar özele gerek var mıydı?'

Kourtney Kardashian nerede hamile kaldığını paylaştı! Yok gibi bikini altıyla verdiği pozlara tepki yağdı! 'Bu kadar özele gerek var mıydı?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 15:12 | Son Güncelleme:
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Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Tüp bebekten seks orucuna kadar pek çok yöntem deneyerek hamile kalmaya çalışan yıldız nerede hamile kaldığını açıkladı. Kourtney Kardashian son paylaşımıyla tepki çekti.

Kardashian kardeşlerin en büyüğü, abla Kourtney Kardashian sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa son pozlarıyla tepki çekti.

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POZLARI TEPKİ ÇEKTİ

Kourtney Kardashian ve Blink182 grubunun davulcusu ünlü müzisyen Travis Barker 2022 yılında dünyaevine girmişti.
Müstehcen pozlarıyla sık sık gündeme gelen çift bebek sahibi olmak için seks orucundan tüp bebek tedavisine pek çok yolu denemişti.
Dördüncü kez anne olan Kourtney Kardashian tam ümidini kaybetmişken hamile kaldığını söylemişti.
Kardashian şimdi de nerede kamile kaldığını takipçileriyle paylaştı. Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşım yapan ünlü yıldız 'Bir yıl önce bugün' notu ile peş peşe fotoğraflar paylaştı.

NEREDE HAMİLE KALDIĞINI PAYLAŞTI

NEREDE HAMİLE KALDIĞINI PAYLAŞTI
Kourtney daha önce geçen yılın kasım ayında doğan Rocky'nin 2023 Sevgililer Günü'nde hamile kaldığını söylemişti.
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Kourtney Kardashian kardashian kardashian kardeşler
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