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Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

11.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığınca son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu - Yaşar Sezgin: - "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum"

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesine aşılarını olmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında, son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçen kişilere yeni hatırlatma dozu randevularını dün itibarıyla e-Nabız sistemine tanımladı.

Bu kapsamdaki kişiler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak hatırlatma dozlarını yaptırabiliyor. Hatırlatma dozu için TURKOVAC, Sinovac veya BioNTech aşılarından biri tercih edilebiliyor.

Uygulamanın başladığı ilk gün randevularını alarak Ankara Şehir Hastanesine gelenler de aşı polikliniğinde uzun kuyruk oluşturdu.

- "Hatırlatma dozunu toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum"

Hatırlatma dozunu yaptıran 61 yaşındaki Yaşar Sezgin, "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önleyici bir tedbir olarak bu aşıyı yaptırıyorum. Bunu aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyorum. Buradaki yoğun ilgiden anladığım kadarıyla birçok kişi de böyle düşünüyor. Tüm vatandaşlarımızı bu duyarlılığı göstermeye davet ediyorum." dedi.

- "e-Nabız'da görür görmez randevumu aldım"

Sağlık çalışanı 24 yaşındaki Kübra Demir de randevu alarak hatırlatma dozunu olmaya geldiğini anlattı. Sağlık çalışanı olması nedeniyle de hemen aşısını olmak istediğini söyleyen Demir, Kovid-19'un hafif geçirilebilmesi, toplumda yayılımının engellenmesi açısından hatırlatma dozunun önem taşıdığını ifade etti.

28 yaşındaki Abdülhamit Demir, "e-Nabız'da görür görmez hemen randevumu aldım. 4. dozumu oldum şu an. Tüm insanlara da tavsiye ediyorum. Her gün bir sürü insan bu hastalık yüzünden sevdiklerini kaybediyor. Hastalığın daha rahat atlatılabilmesi, hastalığın yayılımının engellenmesi için hatırlatma dozu olunmalı." diye konuştu.

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

- Sağlık Bakanlığınca son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Ankara Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu - Yaşar Sezgin: - "Bu benim 4. doz aşım. Koruyucu ve önl

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

Kovid-19'a karşı yeni hatırlatma dozuna yoğun ilgi

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı hatırlatma dozu kovid-19

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