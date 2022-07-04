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  4. Yemek videoları ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz estetikle bambaşka biri oldu

Yemek videoları ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz estetikle bambaşka biri oldu

04.07.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köy evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Taha Duymaz’ın son günlerde yaptırdığı estetiklerle dikkatleri üzerine çekti. Duymaz'ın burun ameliyatı ve birtakım estetik operasyonlar geçirdiği öğrenildi.

Yemek videoları ile dikkat çeken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz estetikle bambaşka biri oldu

Köy evindeki mutfağında yaptığı yemek videolarıyla sosyal medyada büyük ilgi gören ve kısa sürede fenomen olan Taha Duymaz’ın son hali görenleri şaşırttı.

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18 yaşındaki fenomen yüzündeki değişimle dikkat çekti.
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Duymaz’ın kısa süre önce burun ameliyatı olduğu bilinirken aynı zamanda dudağı, çenesi, kulakları ve yanaklarında da estetik dokunuşlar olduğu iddia ediliyor.
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Yüzündeki fiziksel değişimin ardından sosyal medya hesabından sıklıkla paylaşım yapan fenomen, takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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Duymaz, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle yaşarken köy evindeki beş metrekarelik mutfakta yaptığı yemek videolarıyla kısa sürede gündem olmuş ve büyük ilgi görmüştü.


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Taha Duymaz
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