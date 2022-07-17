Taha Duymaz estetikle değişti! "Kepçe kulak..."

Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde ailesiyle birlikte yaşarken evinin mutfağında çektiği samimi videolarıyla kısa sürede TikTok'ta yükselişe geçen Taha Duymaz son dönemd değişimiyle gündemde.

Burun ameliyatı olan ve estetik ameliyatlara devam edeceğini söyleyen Taha Duymaz'ın kulaklarına da müdahale ettiği iddia edildi.

Kulaklarına da estetik yaptırdığı iddia edilen Duymaz takipçisine yanıt verdi.

Taha Duymaz açıklamasında "Kulaklarımda işlem yok kepçe kulak bandı kullanıyorum" itirafında bulundu.



