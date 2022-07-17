MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taha Duymaz estetikle değişti! "Kepçe kulak..."

Taha Duymaz estetikle değişti! "Kepçe kulak..."

17.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz, burun ameliyatı oldu. Yüzünün son halini paylaşan Taha değişimiyle takipçilerini şaşırttı. Taha Duymaz başka estetik ameliyatları olacağını da açıkladı. Duymaz kulaklarıyla ilgili de itirafta bulundu.

Taha Duymaz estetikle değişti! "Kepçe kulak..."

Hatay Yayladağı ilçesinin Güveççi köyünde ailesiyle birlikte yaşarken evinin mutfağında çektiği samimi videolarıyla kısa sürede TikTok'ta yükselişe geçen Taha Duymaz son dönemd değişimiyle gündemde.

Burun ameliyatı olan ve estetik ameliyatlara devam edeceğini söyleyen Taha Duymaz'ın kulaklarına da müdahale ettiği iddia edildi.

Kulaklarına da estetik yaptırdığı iddia edilen Duymaz takipçisine yanıt verdi.

1

Taha Duymaz açıklamasında "Kulaklarımda işlem yok kepçe kulak bandı kullanıyorum" itirafında bulundu.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eser Yenenler'in eşi bikinili poz verdi! "Ah Eser, ne şanslısın"Eser Yenenler'in eşi bikinili poz verdi! "Ah Eser, ne şanslısın"
Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."Fenomen annelere tepkisi gündem oldu! "Çocuklarınızı 25-30 yaşındaki kadınlar gibi..."
Serel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdiSerel Yereli iç çamaşırıyla çimlere uzanıp poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

İddiaya Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! 'Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız'

İddiaya Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! 'Erdoğan bunu yapamaz, yaptırmayacağız'

Galatasaray'da kriz patlak verdi! ''Beni neden aldınız?''

Galatasaray'da kriz patlak verdi! ''Beni neden aldınız?''

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

İlginizi Çekebilir

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.