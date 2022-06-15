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KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022? KPSS başvuruları ne zaman son? Sınav ne zaman yapılacak?

15.06.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS geç başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları kaçıran kişiler geç başvuru gününde sınava ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya uygulama üzerinden geç başvuru yapabilecekler. Peki KPSS başvuruları ne zaman son? İşte KPSS ile ilgili merak edilenler...

KPSS lisans oturumu için geç başvurular başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları geç başvuru ücreti, tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6 Haziran tarihinde tamamlanan Kamu Personel Seçme Sınavı başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? KPSS başvuruları ne zaman son? Detaylar haberimizde...

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

KPSS geç başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklanmıştı. KPSS başvurularında oturum başına sınav ücreti 115 TL olarak belirlenmişti.
KPSS ÖABT sınavı için belirlenen başvuru ücreti ise 80 TL olarak açıklanmıştı. Bu sınavlara geç başvuru yapacak olan adaylar, açıklanan fiyatlardan yüzde 50 daha fazla ödeyerek başvurularını yapabilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?
KPSS lisans sınavına katılım sağlamak isteyen fakat başvuru günlerinde başvurusunu yetiştiremeyen adayların sorguladığı KPSS geç başvuru tarihleri açıklandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS geç başvurularının 15 Haziran'da yapılacağı belirtildi.

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
KPSS
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