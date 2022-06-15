KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022? KPSS başvuruları ne zaman son? Sınav ne zaman yapılacak?

KPSS lisans oturumu için geç başvurular başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları geç başvuru ücreti, tarihi ve başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6 Haziran tarihinde tamamlanan Kamu Personel Seçme Sınavı başvurularını yapamayan adaylar için ÖSYM tarafından geç başvuru tarihleri belirlendi. Peki KPSS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? KPSS başvuruları ne zaman son? Detaylar haberimizde...