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KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

31.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı.

2022-KPSS lisans oturumlarının ilki olan genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek.

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

- Toplam 120 sorunun yer aldığı testler için adaylara 130 dakika süre verilecek

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı

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