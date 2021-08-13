Kral Şakir "Korsanlar Diyarı" filminin konusu nedir? Kral Şakir "Korsanlar Diyarı" hangi kanalda?

TRT 1 ekranlarında bu akşam 20.00'da Kral Şakir "Korsanlar Diyarı" filmi yer alacak. Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay tarafından yönetilen filmde tarih öncesi tehlikeli yaratığı engellemek için harekete geçen Şakir ve ailesinin hikayesi işleniyor. Animasyon, macera türündeki filmin vizyon tarihi 4 Ekim 2019 Cuma.
KRAL ŞAKİR "KORSANLAR DİYARI" KONUSU NEDİR?
Şakir, şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesi yaratığı durdurmak için harekete geçer. Tarih öncesine ait, okyanusun derinliklerinden çıkan yaratık yüzünden şehir tehlike ile karşı karşıyadır. Şehre gelmek üzere olan yaratığı durdurabilecek şey altın bir savaş topudur. Şakir ve ailesi, yaratığı durdurmak için gerekli olan altın topunu aramaya başlar.
Kral Şakir "Korsanlar Diyarı" filmi bu akşam 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Animasyon, macera türündeki filmin yönetmenleri Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'dur. 93 dakika diren film 4 Ekim 2019 Cuma günü vizyona girdi.
Haluk Can Dizdaroğlu ve Varol Yaşaroğlu'nun senaristi olduğu filmin; Atilla Şendil, Mustafa Oral, Didem Atlıhan, Levent Ünsal ve Sema Kahriman seslendirmesini yaptı.
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