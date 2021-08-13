Kral Şakir "Korsanlar Diyarı" filminin konusu nedir? Kral Şakir "Korsanlar Diyarı" hangi kanalda?

TRT 1 ekranlarında bu akşam 20.00'da Kral Şakir "Korsanlar Diyarı" filmi yer alacak. Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay tarafından yönetilen filmde tarih öncesi tehlikeli yaratığı engellemek için harekete geçen Şakir ve ailesinin hikayesi işleniyor. Animasyon, macera türündeki filmin vizyon tarihi 4 Ekim 2019 Cuma.

Şakir, şehre yaklaşmak üzere olan tarih öncesi yaratığı durdurmak için harekete geçer. Tarih öncesine ait, okyanusun derinliklerinden çıkan yaratık yüzünden şehir tehlike ile karşı karşıyadır. Şehre gelmek üzere olan yaratığı durdurabilecek şey altın bir savaş topudur. Şakir ve ailesi, yaratığı durdurmak için gerekli olan altın topunu aramaya başlar.