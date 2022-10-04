Kraliçe’nin ölümünün ardından yası çabuk bitti! Meghan Markle’in itirafı çok konuşulacak... “Annemle birlikte çıplak Kore kaplıcalarına gittik”

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Kraliçe’nin ölümünün sonrasında tahtın sahibi Kral 3. Charles olurken bir kez daha gözler İngiltere Kraliyet Ailesi üyelerine çevrildi. Meghan Markle, diğer Kraliyet Ailesi üyeleriyle yas tutmak için Birleşik Krallık'ta kalırken podcast'lerinin yayınlanmasını duraklatmıştı ancak Sussex Düşesi yası geride bırakıp özel hayatındaki itiraflarıyle gündeme geldiği podcastinde yeni bir bölüm yayınladı.

KRALİÇE’NİN ÖLÜMÜYLE DURDURMUŞTU GERİ DÖNDÜ

Meghan Markle, Kraliçe'nin ölümünün ardından podcast bölümlerine ara vermişti. Sussex Düşesi, Kraliçe'nin ölümü geçen ay aniden duyurulmadan önce, Serena Williams, Mariah Carey ve Mindy Kaling ile röportajlar içeren Arketipler serisinin üç bölümünü göndermişti. Kraliçe’nin ölümüyle birlikte ise podcastlerine ara veren Markle, çocukluk dönemlerini anlattığı yeni bir bölümle geri döndü.

The Demystification of Dragon Lady adlı bölümde Markle, komedyen Margaret Cho ile Koreli geçmişinin bir sonucu olarak karşılaştığı ayrımcılık hakkında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri’nde Asya kültürüyle büyümenin kendisi için zor olan yönlerinden bahseden Markle’in açıklamaları herkesi şaşırttı.

“ÇIPLAK KADINLAR DOLU BİR ODAYA GİRİYORSUNUZ” Amerika’da yaşadığı dönemde diğer kültürleri tanıma konusunda merakı olduğunu dile getiren Markle, “Diğer kültürleri tanıma konusunda gerçek bir sevgim vardı. Annemle birlikte çıplak Kore kaplıcalarına gittik. Daha önce hiç gitmemiş olanlar için belirtmem gerekir ki gerçekten ergenlik çağındaki bir kız için garip bir deneyim. Yaşları 9 ila 90 arasında değişen çıplak kadınlarla dolu bir odaya giriyorsunuz. Hepsi çıplak dolaşıp vücutlarını ovdurmak için sıraya giriyorlar ve bekliyorlar” dedi.