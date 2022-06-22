Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bayburt'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bayburt Valiliği önünde Dede Korkut ve Bamsı Beyrek kostümlü kişilerce karşılanan Alpaslan'a, çocuklar tarafından çiçek verildi. Öğrencilerin "bar" da denilen halk oyunları gösterisini izleyen Alpaslan, daha sonra Valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret eden Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile programı dolayısıyla kente gelemediğini belirterek, selamlarını iletti.

Vali Epcim, Alpaslan'ı kentte görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Burası kahramanlar diyarı, Dede Korkut diyarı, yiğitler otağı bir memleket herkesin bildiği gibi. Bayburt'umuz ayrıca gerek sözlü kültür geleneğinin çok yüksek düzeyde yaşatıldığı önemli bir kent." dedi.

Bayburt'ta olmaktan olağanüstü mutluluk duyduğunu dile getiren Alpaslan, Bayburt'un tarih ve kültür açısından çok özel, eşsiz şehirlerden birisi olduğunun altını çizdi.

Alpaslan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile uzun yıllardır tarihi ve kültürel değerler, Dede Korkut kültürünün yaşatılması noktasında istişarelerde bulunduklarına işaret ederek, bugün de gerçekleştirecekleri ziyaretlerde bu konuları değerlendireceklerini aktardı.

Bayburt'un sahip olduğu çok özel iki müzeyi de ziyaret edeceğini belirten Alpaslan, "Bayburt'ta kültür ve turizm alanında neler yapılacak, hep beraber bunları değerlendireceğiz. Bayburt'ta olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, inşallah faydalı, verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş oluruz." diye konuştu.

- "Bayburt, Dede Korkut markası ile anılan bir şehir"

Alpaslan, daha sonra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi de makamında ziyaret etti.

Başkan Pekmezci, Bayburt'un tarih ve kültür şehri olduğunu vurgulayarak, belediyenin kültür alanındaki projeleri hakkında Alpaslan'a bilgi aktardı.

Türk destanı Dede Korkut'un, 2018 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne dahil edildiğini anımsatan Pekmezci, 26 yıldır uluslararası manada düzenlemeye gayret ettikleri Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'ne Bakanlığın destek olması talebinde bulundu.

Alpaslan, Bayburt'un Dede Korkut markası ile anılan bir şehir olduğunu söyledi.

Dede Korkut'un UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'nde yer almasının önemine işaret eden Alpaslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun adına etkinlikler yapılması önemli. Biz de Bakanlık olarak bu etkinliklerin uluslararası bir unvana, özellikle Türk dünyasında yankılar uyandıracak bir şölene dönüşmesi için ne yapabiliriz, onun çalışmasını yapalım. Bu yılkine, mütevazı bütçemizle ne kadar katkı yapabiliriz, ona bakacağız, o katkıyı mutlaka yaparız. Ayrıca TÜRKSOY ve TİKA'daki arkadaşlarla da görüşürüz, mümkün olan en yüksek düzeyde nasıl katkı verirler, ona da bakarız."

Alpaslan, Bakanlık olarak şölenle ilgili gelecek yıl yapılabileceklere ilişkin ise "Beraberce tüm Türk dünyasının etkili insanlarını Bayburt'ta bu şölende ağırlayarak önümüzdeki yıl ve her yıl artıracak şekilde, daha güçlü nasıl yaparız, ona bakalım." ifadelerini kullandı.