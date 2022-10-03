Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergileri gezdi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri'ni Türkiye'ye yayma kararı aldıklarını belirterek, "Kültür Yolu'na katılan şehir sayısını bu sene itibarıyla 5'e çıkardık ve bunu 10'a çıkarma kararı aldık. Her yıl bu sayıyı artıracağız." dedi.

Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Resim ve Heykel Müzesi'nde "100'e 1 Kala", "Düşlerim Müzede", "Sanat Her Yerde", "Ankara Keçileri Maketleri"; Etnografya Müzesi'nde "Türk Kahvesi: Gönlü Hoş Olanda Kalır", İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde "Sanatsal Cam", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde "Türkçe Verintiler Sergisi & Başkenti Dijitale Taşı NFT" sergilerinin açılışlarına katıldı.

Ersoy, Resim ve Heykel Müzesi'nde yaptığı konuşmada, 1 Ekim'de başlayan Başkent Kültür Festivali'nin İstanbul'daki Kültür Yolu Festivali ile paralel şekilde Başkent Kültür Yolu güzergahında gerçekleştirildiğini ve 23 Ekim'e kadar süreceğini ifade etti.

Ziyaret ettiği sergilerden "100'e 1 Kala"nın çok anlamlı olduğunu belirten Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok anlamlı bir sergi. Bu sergi, Cumhuriyetimizin 100. yılına son bir yıl kala, 99 sanatçımızın 99 ayrı eserle katıldığı ve buraya ayrı, özel hazırlamış olduğu eserlerinin yer aldığı çağdaş Türk sanatını temsil ediyor. Ankara'ya özgü 23 keçinin 23 farklı sanatçımız tarafından ayrı ayrı boyanarak resmedildiği bir sergimiz daha var. Bu eserler, Başkent kültür Yolu rotası üzerinde 23 ayrı noktaya yerleştirecek ve halkımızla buluşturacağız. En çok ilgi çeken eserlerimizden olacağını düşünüyorum."

- "Festivallerimize, yabancı sanatçılar da katılmak istiyor"

Ersoy, bu yıl Kültür Yolu Festivalleri'ni Türkiye'ye yayma kararı aldıklarını ifade ederek, "Kültür Yolu'na katılan şehir sayısını da bu sene itibarıyla 5'e çıkardık ve bunu 10'a çıkarma kararı aldık. Her yıl bu sayıyı artıracağız. Her sene festivale daha fazla sanatçımızın katılması bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Festivaller hakkında bilgi veren Ersoy, 8 Ekim'de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali ile bu seneki serinin tamamlanacağını aktardı. Ersoy, gelecek sene nisan itibarıyla Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nın yapılacağını belirterek, sonrasında da İzmir'de Tekel fabrikalarının restore edileceğini ve nisan ayında İzmir Efes Kültür Yolu Festivali'nin hayata geçirileceğini söyledi.

Bakan Ersoy, Eylül 2023'te Gaziantep Kültür Yolu Festivali'nin yapılacağını anlatarak, iki ayrı şehrin daha festivale dahil edileceğini bildirdi.

Festivallerin, bir rota dahilinde yapılacağını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bunları niye bir rota dahilinde planlıyoruz? Çünkü, bizim festival süresiyle kültür ve sanatın stabil kalmasını istemiyoruz. Amacımız, bu rotaların kültür rotası olarak özel kurumlar tarafından da benimsenmesidir. Zaman içinde özel sanat kurumları bu rota üzerinde yerlerini almaya başlıyor. Kendi mekanlarını burada bulunduruyorlar. Böylelikle, festival bittikten sonra kültür ve sanatla ilgilenen kişileri çeken bir cazibe noktaları haline geliyor. Kültür ve sanat bir süre sonra bizim desteğimiz olmadan da bu rota üzerinde vücut bulmaya devam edecek. Bu açıdan da çok çok anlamlı."

Kültür Yolu Festivalleri'nin şehirlerin tanıtılması ve markalaştırılması açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, etkinliklere her geçen sene yabancı basının ilgisinin arttığını, bu yıl da yurt dışından çok sayıda editör ve yazar ile yabancı sanatçıların da programa katılmak istediğini anlattı.

Bakan Ersoy, festivallerle elde edilen etkileşim ve iletişimden memnun olduklarını söyledi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Ersoy, "Birçok etkinliğin biletleri tükendi ama biletsiz olan yerler de var. Açık alan etkinlikleri biletsiz yapılıyor. Kapalı alan etkinliklerinde bazı bilet uygulaması var, çünkü sınırlı kapasite var. Amacımız aslında, bir gelir elde etmekten çok halkımızın kültür ve sanatla buluşmasını sağlamak." dedi.

Öte yandan Bakan Ersoy, Dünya Kahve Günü dolayısıyla kumda pişirilen Türk kahvesinden içti ve resimleri sergide yer alan çocuklarla da fotoğraf çektirdi.

- Bakan Ersoy, Türk Tarih Kongresi gala yemeğine katıldı

Sergi ziyaretlerinin ardından Türk Tarih Kongresi gala yemeğine katılan Bakan Ersoy, Türk Tarih Kongresi'nin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Ersoy, iki ayrı kongreye Atatürk'ün başkanlık yaptığını belirterek, "Kongrenin bu yıl 19'uncusu gerçekleşiyor. Her geçen yıl yurt dışından da katılım var." dedi.

Ersoy, kongrede çok önemli işler gerçekleştirildiğini ifade etti.