EDİRNE (AA) - Edirne'de son aylarda etkili olan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak Tunca Nehri'nin su seviyesi dip konuma geriledi.

Kuraklıktan etkilenen Tunca Nehri dip seviyede akıyor

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