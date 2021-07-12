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Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor

12.07.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimci kadınlar, reçel, marmelat, erişte, tarhana, salça gibi ürünleri ilçe merkezindeki şubelerinde ve pazar yerinde satışa sunmanın yanı sıra internet üzerinden ve telefonla sipariş alarak tüketiciye ulaştırıyor - Gümüşhacıköy Kadın Eli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Behiye Koç: - "Hepimizin bireysel olarak çalışmaları oldu ama bir araya gelip kooperatifleştikten sonra daha güzel işler yapmaya başladık. Beraber çalışmanın daha çok kazanım sağladığını gördük"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde farklı köylerde yaşayan kadınlar bir araya gelerek, kurdukları kooperatif aracılığıyla yaptıkları yöresel ürünleri ekonomik değere dönüştürüyor.

Ürettikleri yöresel ve doğal ürünleri Türkiye'ye tanıtmak, bu ürünleri ekonomik değere dönüştürmek isteyen ilçenin farklı köylerinden 16 kadın, yaklaşık 4 ay önce "Gümüşhacıköy Kadın Eli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu.

Önceleri evlerinde yaptıkları reçel, marmelat, erişte, tarhana, salça gibi ürünleri paketleyip sosyal medyadan satışa sunan girişimci kadınlar, aldıkları olumlu geri dönüşlerle daha azimli çalışmaya başladı.

Elde ettikleri gelirle aile bütçesine katkı sağlayan girişimci kadınlar, oluşturdukları atölyede ürettikleri yöresel ürünleri ilçe merkezindeki şubelerinde ve pazar yerinde satışa sunmanın yanı sıra internet üzerinden ve telefonla sipariş alarak tüketiciye ulaştırıyor.

Kooperatif Başkanı Behiye Koç, AA muhabirine, kendisinin İstanbul'dan köyüne doğal ürünler üretmek için geldiğini, kooperatif üyesi kadınların hepsinin kendisi gibi bir hayali bulunduğunu söyledi.

Ekonomik özgürlüklerini kazanmak ve ürettikleri yöresel ürünleri herkesin tatması için bu yola çıktıklarını belirten Koç, kaymakamlık ve valiliğin desteğiyle 16 kadın girişimci olarak kooperatifi kurduklarını anlattı.

Önce evlerinde köy ekmeği, gözleme gibi ürünler yapıp pazar yerindeki tezgahlarına koyarak sattıklarını aktaran Koç, "Ardından bir iş yeri kiraladık ve burayı atölyeye dönüştürdük. Ürünlerimize rağbet olmaya başladı. Kooperatifi kurarken iki amacımız vardı. Birincisi, insanlarımıza eskiden annelerimizin yaptığı doğal ürünleri yedirmek, ikincisi ise üreten kadınlara istihdam ve gelir sağlamaktı. İkisini de başardık. Daha başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Biz, birlik olmanın gücünü gördük"

Tüm ön yargılara rağmen güçlerini birleştirerek kadınların neler yapabileceğini gösterdiklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız hayallerinin peşinden koşsun. Tek başına değil, bir araya gelerek kooperatifleşip güçlerini birleştirirlerse daha başarılı olacaklarına inanıyorum. Biz, birlik olmanın gücünü gördük. Hepimizin bireysel olarak çalışmaları oldu ama bir araya gelip kooperatifleştikten sonra daha güzel işler yapmaya başladık. Beraber çalışmanın daha çok kazanım sağladığını gördük. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir araya gelsinler ve hayallerinin peşinden koşsunlar."

Kooperatif üyesi Seçil Bahar da ürettiklerinin değer bulmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Bütün kadınlar bir çatı altında toplanıp becerilerimizi ortaya çıkardık, el emeklerimizin değer bulmasını sağladık. Çalışıyoruz ancak hiç yorgunluk hissetmiyoruz. Kendi paramızı kazanmak mutluluk verici." dedi.

Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor

- Girişimci kadınlar, reçel, marmelat, erişte, tarhana, salça gibi ürünleri ilçe merkezindeki şubelerinde ve pazar yerinde satışa sunmanın yanı sıra internet üzerinden ve telefonla sipariş alarak tüketiciye ulaştırıyor - Gümüşhacıköy Kadın Eli Kadın Giriş

Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor

Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor

Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor

Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor

Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor

Kurdukları kooperatifle güçlerini birleştiren Amasyalı kadınların ürünleri sofraları süslüyor
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