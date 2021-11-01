Küre Dağları’nda sonbahar esintisi! Renk cümbüşü yarattı

Küre ve İnebolu ilçeleri arasındaki ormanlık alanlar yeşilden sarı ve kahverengine dönen renkleriyle hayranlık uyandırıyor.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Kastamonu ve Bartın arasında kalan ve her mevsim ilgi çeken Küre Dağları, sonbahar renkleriyle görenleri büyülüyor.
Ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahip Küre Dağları, sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.
Ormanın içinden kıvrılarak uzanan yollar ise bir nehir yatağını andırıyor. (AA)
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