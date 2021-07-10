Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın Avrupa seyahati

Yunanistan'dan sonra soluğu Fransa'da alan Russell ve Hawn, önceki gün yat turunda objektiflere yansıdı.
Hollywood'un simge aşıklarından Kurt Russell ile Goldie Hawn, çıktıkları Avrupa turunda adeta aşklarını yeniden tazeliyor.
YUNAN ADALARI'NDALAR
Tatillerinin bir bölümünde Yunan Adalarını gezen ikiliye bir ara Goldie Hawn'ın Bill Hudson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Kate Hudson, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte eşlik etti.
ROMANTİK ANLAR
Russell ve Hawn, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Fransa'ya geçti. Ünlü çift, geçtiğimiz gün çıktıkları yat turunda görüntülendi.
Zaman zaman romantik anlar yaşayan Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın o anları objektiflere böyle yansıdı.
HER ŞEY FİLM SETİNDE BAŞLADI
Kurt Russell ile Goldie Hawn'ın yolları bir Disney yapımının setinde kesişmişti.
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