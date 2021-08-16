MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nde Afganistan sahnesi sosyal medyayı salladı! Yıllar önce bakın ne demişler...

Kurtlar Vadisi'nde Afganistan sahnesi sosyal medyayı salladı! Yıllar önce bakın ne demişler...

16.08.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taliban geçtiğimiz gün Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan, başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca'nın bulunduğu "Kurtlar Vadisi" dizisinde Taliban, Amerika, Afganistan hakkında geçen konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde yıllar önce Taliban, Afganistan ve Amerika hakkında geçen bir konuşma, geçtiğimiz gün Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirdiğini duyurmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisi Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Mehmet Turgut tarafından kaleme alındı.

İŞTE KURTLAR VADİSİ'NDE YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN "AFGANİSTAN" SAHNESİ

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdi. Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, Kabil'e girmesinin ardından kentte güç kullanmayacağını ve kimseye zarar verilmeyeceğini açıkladı.
Yaşanan bu olayların ardından, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde çekilen bir sahne sosyal medyada olay oldu.
5 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde Taliban, Amerika ve Afganistan ile alakalı konuşma, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Söz konusu sahnede Afganistan'da Taliban dönemindeyken uyuşturucu üretiminin yüzde 95 azaldığı, ABD'nin işgali ile üretimin yüzde 1400 arttığı söylendi.
Kurtlar Vadisi dizisi 15 Ocak 2003'te yayınlanmaya başladı. Döneme damga vuran dizi 29 Aralık 2005'te 97. bölümü ile final yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Kaçmaya çalışanlar uçaklara akın ediyor

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Tarihe geçen kare! Taliban Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Türkiye tarihe geçti! Dünyada ilk...

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Ünlü sunucu canlı yayında hayatının şokunu yaşadı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

Vicdansız babadan kızına sert tokat! Asansörün camı çatladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.