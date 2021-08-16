Kurtlar Vadisi'nde Afganistan sahnesi sosyal medyayı salladı! Yıllar önce bakın ne demişler...

Kurtlar Vadisi dizisinde yıllar önce Taliban, Afganistan ve Amerika hakkında geçen bir konuşma, geçtiğimiz gün Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirdiğini duyurmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisi Ahmet Yurdakul, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Mehmet Turgut tarafından kaleme alındı.

İŞTE KURTLAR VADİSİ'NDE YILLAR ÖNCE ÇEKİLEN "AFGANİSTAN" SAHNESİ

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdi. Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, Kabil'e girmesinin ardından kentte güç kullanmayacağını ve kimseye zarar verilmeyeceğini açıkladı.

Yaşanan bu olayların ardından, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde çekilen bir sahne sosyal medyada olay oldu.

5 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinde Taliban, Amerika ve Afganistan ile alakalı konuşma, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Söz konusu sahnede Afganistan'da Taliban dönemindeyken uyuşturucu üretiminin yüzde 95 azaldığı, ABD'nin işgali ile üretimin yüzde 1400 arttığı söylendi.